IGI Airport: CISF ने 45.5 लाख की फॉरेन करंसी के साथ दो यात्री पकड़े, चकमा देकर दुबई उड़ने की थी तैयारी

नई द‍िल्‍ली. दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI International Airport) पर सीआईएसएफ (CISF) टीम ने ऐसे दो भारतीय यात्री को पकड़ने में कामयाबी हास‍िल की जोक‍ि अपने लैपटॉप बैग में फॉरेन करंसी (Foreign Currency) छुपाकर विदेश ले जाने की कोश‍िश में थे. पकड़े गए आरोप‍ियों की पहचान मोशिन खान सैफी और आस‍िम के रूप में की गई है.

सैफी ने दुबई जा रहे आसिम को एयरपोर्ट पर डॉलर और दिरहम से भरा बैग सौंपा था. लेक‍िन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की न‍िगाह से यह नहीं बच पाए. सीआईएसएफ टीम ने दोनों को दबोच लिया. उनके बैग की जांच की गई तो लैपटॉप बैग में छुपाए हुए 56,200 अमेरिकी डॉलर और 3,200 यूएई दिरहम मिले, जिनकी कीमत लगभग 45.5 लाख रुपये आंकी गई है.

Always alert & vigil to protect & secure!#CISF nabbed two passengers carrying foreign currency worth approx INR 45.5 lakh concealed inside Laptop Bag @ IGI Airport, New Delhi. Both passengers were handed over to Customs.#PROTECTIONandSECURITY @HMOIndia @MoCA_GoI @JM_Scindia pic.twitter.com/nF6KdZ7NjB

— CISF (@CISFHQrs) September 1, 2022