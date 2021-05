KBC Registrations: कोरोना वैक्सीन से जुड़ा है दूसरा सवाल, सही जवाब जानते हैं आप!

Here is the 2nd question of the #KBC13 registrations. Pls, send in your answers before 9 PM tomorrow @SonyTV @SrBachchan pic.twitter.com/6c8TukssXZ — SonyLIV (@SonyLIV) May 11, 2021

काबिलियत, चाहत, हिम्मत. इनके आगे 'मुझमें' और पीछे 'है' लगाने वाले हर व्यक्ति का 'कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati)' खुले दिल से स्वागत करता है. कई सपनों को पूरा करने के बाद एक बार फिर से आपके ज्ञान के बल पर आपके सपनों को पूरा करने के लिए सोनी टीवी (Sony TV) पर आने वाले आपके पसंदीदा शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati Season 13) आने वाला है. रजिस्‍ट्रेशन के लिए दूसरा सवाल आ गया है. आप भी अगर हॉट सीट पर बैठना चाहते हैं तो अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब देकर वहां तक पहुंच सकते हैं.'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati Season 13) का नया सीजन जल्द शुरू होने वाला है. सोनी टीवी (Sony TV)पर आने वाले इस शो के लिए रजिस्‍ट्रेशन (KBC Registration) शुरू हो गए हैं. इस प्रक्रिया में दर्शकों से 11 मई से रोज एक सवाल पूछा जा रहा है. हाल ही में शो के रजिस्‍ट्रेशन के लिए दूसरा सवाल पूछा गया है. रजिस्‍ट्रेशन के लिए पूछा गया दूसरा सवाल कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ा है.रूस की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है?A. औरा VB. स्पुतनिक VC. वोस्तोक 1D. फोबोसइस सवाल का सही जवाब है ऑप्‍शन B. रूसी भाषा में 'स्पुतनिक' शब्द का अर्थ होता है सैटेलाइट. रूस ने ही विश्व का पहला सैटेलाइट बनाया था, उसका नाम भी स्पुतनिक ही रखा था.सवाल का सही जवाब आपको आज रात यानी 12 मई रात 9 बजे तक देना है. आपको इसका सही जवाब देना है तो आप एसएमएस या सोनी लिव ऐप के जरिए इसका जवाब दे सकते हैं.सोनी लिव ऐप अपने फोन में डाउनलोड कीजिए। इसके बाद अपना कॉन्टेक्ट नंबर, उम्र और जेंडर लिखर भेज दीजिए. आप SMS के जरिए भी अपना जवाब दे सकते हैं. केबीसी में भाग लेने के इच्छुक अपने जवाब 509093 पर भेज सकते हैं. जिसमें उन्हें केबीसी लिखने के बाद स्पेस देकर (A,B,C or D) लिखना होगा. इसके अलावा उन्हें स्पेस देकर उम्र, जेंडर M for male, F for female and O for others) भी लिखना होगा.