4 माह के बेटे की सर्जरी के लिए आया भारत, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में छुपाकर लाया 7KG गोल्ड बिस्कुट, मगर हुआ यह अंजाम

रिपोर्ट- नवीन निश्चल

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पर कस्टम की टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है. यहां कस्टम की टीम ने करीब 7 किलो सोना पकड़ा है, जिसकी कीमत 3.35 करोड़ रुपये है. यह सोना बिस्किट के रूप में भारत लाया जा रहा था. 4 महीने के मासूम बच्चे के इलाज के लिए लाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अंदर छिपाकर यह सोने के बिस्किट (Gold Smuggling) लाए जा रहे थे. लेकिन अलर्ट कस्टम टीम के सामने गोल्ड तस्करी के मामले का खुलासा हो गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार तस्करी में सोने के एक दो नहीं बल्कि 7 बिस्किट बरामद किये गये हैं, जिसका वजन लगभग 7 किलोग्राम बताया जा रहा है. कस्टम अधिकारियों ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बरामद सोने की कीमत 3.35 करोड़ रुपये है. बता दें कि कस्टम अधिकारी लगातार दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं. यहां से इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं.

#WATCH | Delhi: 7 bars of gold weighing 7 kgs (approx.) ingeniously concealed in an oxygen concentrator bag recovered from a Kenyan passenger who arrived from Nairobi on March 6: IGIA Customs pic.twitter.com/OayDhHOfkr

— ANI (@ANI) March 6, 2023