नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली पुल‍िस (Delhi Police) के साउथ ईस्‍ट ज‍िला पुल‍िस टीम ने एक इंटरस्‍टेट ड्रग तस्‍कर (Drug Peddler) को ग‍िरफ्तार करने में कामयाबी हास‍िल की है. पुल‍िस टीम ने ग‍िरफ्तार ड्रग पैडलर से 57 क‍िलो गांजा (Ganja) और एक कार भी बरामद की है. ड्रग तस्‍कर की पहचान सद्दाद आलम (28) के रूप में हुई है जोक‍ि आठवीं कक्षा तक पढ़ा है. कम समय में ज्‍यादा कमाने के चक्‍कर में वह इस गोरखधंधे में संल‍िप्‍त हो गया था.

साउथ ईस्‍ट ज‍िला एड‍िशनल डीसीपी सुरेन्‍द्र चौधरी के मुताबि‍क स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कालिंदी कुंज लाल बत्ती पर एसआई वेद प्रकाश, एएसआई भूपेंद्र, एचसी योगेश नगर, एचसी यश पाल, कांस्‍टेबल मान सिंह और सतवीर को पिकेट ड्यूटी पर तैनात किया गया था. पिकेट ड्यूटी के दौरान टीम ने कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन की ओर से लापरवाही से आ रही एक कार को देखा.

पुलिस की कड़ी चेकिंग को देखकर चालक ने एकदम यू टर्न लिया और मौके से भागने का प्रयास किया. इस पर शक होने के बाद पुलिस स्टाफ ने उसे रुकने का इशारा किया. लेकिन ड्राइवर ने अपनी कार की रफ्तार को और तेज कर द‍िया. टीम ने उसका पीछ़ा कर कुछ दूरी पर ही उसको धरदबोच ल‍िया. उसकी कार की जांच करने पर उसमें करीब 21 किलो वजन का गांजा मिला.

पूछताछ करने पर, उसकी पहचान सद्दाद आलम निवासी पूर्वी चंपारण, बिहार उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई. इसके बाद थाना कालिंदी कुंज में प्राथमिकी संख्या 390/22 धारा 20/61/85 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने कथित गांजा नोएडा से अपने सहयोगी के आवास पर खरीदा था.

