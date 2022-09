नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली पुल‍िस (Delhi Police) की स्‍पेशल सेल ने एक अंतरराज्यीय मादक ड्रग कार्टेल (Drug Supplier Racket busted) का भंडाफोड़ किया है. स्‍पेशल सेल ने हेरोइन की आपूर्ति के स्रोत सहित गैंग के दो प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार भी क‍िया है. इस रैकेट का भंडाफोड़ स्‍पेशल सेल/दक्ष‍िणी रेंज के एसीपी अतर स‍िंह की देखरेख और इंस्‍पेक्‍टर संजीव कुमार और रंजीत स‍िंह के नेतृत्‍व में गठ‍ित टीम ने कि‍या.

ग‍िरफ्तार ड्रग सप्‍लायरों की पहचान त्रिलोक चंद (उम्र 51 वर्ष) मंदसौर (एमपी) और लाल चंद (उम्र 29 वर्ष) कोटा (राजस्थान) के रूप में की गई है. त्र‍िलोक चंद इस पूरे रैकेट का सरगना बताया गया है जोक‍ि 25 साल से इस गोरखधंधे में संल‍िप्‍त है. इतना ही नहीं अब तक वह 100 क‍िलोग्राम से ज्‍यादा ड्रग की सप्‍लाई मध्‍य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, पंजाब, दिल्ली एनसीआर आदि राज्यों में कर चुका है.

स्‍पेशल के डीसीपी जसमीत स‍िंह के मुताब‍िक दोनों ड्रग सप्‍लायरों से टीम ने कुल 4.2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है. यानी त्रिलोक चंद से 4 किलोग्राम और लाल चंद से 200 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है. बरामद हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 21 करोड़ रुपए से ज्‍यादा आंकी गई है. बताया जाता है क‍ि दोनों ड्रग सप्‍लायर कई सालों से दिल्ली एनसीआर और आसपास के अन्य राज्यों में हेरोइन की सप्लाई में संलिप्त हैं.

Kingpin Trilok Chand, r/o Mandsaur, MP and associate Lal Chand, r/o Kota, Rajasthan arrested..

Trilok Chand has been in the trade for over 25 yrs; earlier arrested in Mumbai for the same crime.. pic.twitter.com/unMldycg8q

