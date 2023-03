'नोटों से भरा बैग घर की खिड़की से फेंका', गुजरात के अधिकारी सुसाइड केस में CCTV से खुलासा

राजकोट: पिछले हफ्ते राजकोट के विदेश व्यापार कार्यालय के संयुक्त महानिदेशक जवारीमल बिश्नोई (Jawarimal Bishnoi, Joint Director of the Directorate of Foreign Trade) ने अपने ही कार्यालय की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी. आपको बता दें कि जवारीमल बिश्नोई को सीबीआईने शुक्रवार दोपहर 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था. जिसके बाद अगले दिन यानी शनिवार को सीबीआई की टीम गहनता से जांच करने कार्यालय पहुंची. उस समय नाश्ते का आर्डर दिया गया था. अचानक जवारीमल बिश्नोई ने सीबीआई टीम के सामने ही कार्यालय की खिड़की से छलांग लगाकर जान दे दी.

बाद में परिजन ने उसके शव को लेने से इनकार कर दिया. हालांकि, 36 घंटे बाद न्यायिक जांच का आश्वासन मिलने के बाद परिजन ने रविवार रात शव को अपने कब्जे में ले लिया. इस बीच सीबीआईने दावा किया है की बिश्नोई के घर में से 99 लाख रुपये नकद मिले हैं. दूसरी ओर बिश्नोई का परिवार जिस अपार्टमेन्ट में रहता था वहां से एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है. जिसमें देखा जा सकता है कि नकदी से भरा बैग ऊपर से फेंका गया था.

क्या है आरोप

जावरीमल बिश्नोई ने एक पैकेज्ड फूड एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी की 50 लाख की बैंक गारंटी रिलीज करने के लिए 9 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. सीबीआई के मुताबिक, कुल 6 फाइलों को क्लीयर करने के लिए यह रिश्वत मांगी गई थी. इस संबंध में कंपनी के अधिकारियों ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी.

लिहाजा सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को जावरीमल बिश्नोई को पांच लाख रुपये लेते रंगेहाथ पकड़ा था. फिर सीबीआई ने नियमानुसार उनके घर की गहन जांच की. अगले दिन यानी शनिवार को सीबीआई की टीम गहनता से जांच करने दफ्तर पहुंची. उस समय नाश्ते का ऑर्डर दिया गया था. अचानक सीबीआई टीम को देख जावरीमल बिश्नोई अपने कार्यालय की खिड़की से गिर पड़े, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

परिजनों ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए

बिश्नोई की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया. परिवार ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई की टीम ने बिश्नोई के खिलाफ साजिश रची और उसे मार डाला. लिहाजा, परिजनों ने अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की तत्परता दिखाते हुए शव तक को स्वीकार नहीं किया. परिजन सिविल पोस्टमॉर्टम रूम में एकत्र हो गए और धरने पर बैठ गए. परिवार की एक ही मांग थी कि सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होने के बाद ही हम शव स्वीकार करेंगे. हालांकि, परिवार ने रविवार को डीसीपी सुधीर कुमार देसाई और एसीपी पंड्या से भी मुलाकात की. दिन भर इन दोनों पक्ष के बीच बातचीत चलती रही, जिसके बाद अंतत: न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार कर वे रात में ही शव लेने को तैयार हो गए.

बैग फेंकने का सीसीटीवी वायरल

दूसरी ओर बिश्नोई की पत्नी और भतीजे के एक वीडियो से चर्चा अलग ही है. सीबीआई की टीम जब जांच के लिए पहुंची तब बिश्नोई की पत्नी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था. बाद में घर में से 99 लाख रूपये मिलने का दावा सीबीआई ने किया है. सीबीआई का दावा है कि पैसों से भरा हुआ बैग मकान की खिड़की से नीचे फेंका गया था.

कहा जाता है कि बिश्नोई की पत्नी ने रुपये से भरा बैग नीचे फेंका था और उसका भतीजा नीचे खड़ा था. इसमें करीब एक करोड़ रुपए नकद मिले. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स जमीन पर गिरे नोटो के बंडल वापस बैग में भरता हुआ दिखाई दे रहा है.

Tags: CCTV, Crime News, Gujarat news