Gurugram: लड़की ने बाइक पर बैठने से किया मना तो हेलमेट से ही मारने लगा हैवान, महिला बुरी तरह घायल, देखें VIDEO

गुरुग्राम: दिल्ली के कंझावला मामले को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच, अब हरियाणा से एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स महिला को हेलमेट से पीटते हुए दिखाई दे रहा है. दरअसल, महिला ने उसकी बाइक पर बैठने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद आरोपी शख्स ने महिला को हेलमेट से पीट-पीटकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. यह पूरी वारदात गुरुग्राम के CCTV फुटेज में भी कैद हुई है.

ANI के मुताबिक, आरोपी का नाम कमल बताया गया है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद वह शख्स महिला को अपने हेलमेट से मारता दिख रहा है. उनके आस-पास के कुछ स्थानीय लोग हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं और उसे जैसे-तैसे रुकवाते हैं. वीडियो देखकर यह भी प्रतीत होता है कि आरोपी और पीड़िता दोनों एक-दूसरे को जानते हैं.

#WATCH | Haryana: CCTV footage of a man named Kamal hitting a woman with his helmet after she refused to ride on his bike. pic.twitter.com/Az3MWRKKWo

— ANI (@ANI) January 6, 2023