असम में एंबुलेंस से तस्करी; गुवाहाटी पुलिस ने पकड़ी ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

गुवाहाटी: असम के गुवाहाटी में एंबुलेंस के जरिए ड्रग्स की तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिस एंबुलेंस का इस्तेमाल इंसान की जिंदगी बचाने के लिए होता है, उसी एंबुलेंस को ड्रग्स तस्करों ने अपने धंधे के लिए यूज किया ताकि पुलिस को शक भी न हो और उनका नशा फैलाने का कारोबार चलता रहे. हालांकि, मंगलवार की रात ड्रग्स तस्करों के लिए अमंगल साबित हुआ और पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. पुलिस ने न केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पुलिस के ज्वाइंट कमिशन्र पार्थ सारिथी महंत ने कहा, ‘गुवाहाटी शहर की पुलिस ने मंगलवार रात एक एंबुलेंस से 50,000 याबा टैबलेट और 14 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 200 ग्राम हेरोइन सहित बड़ी संख्या में वर्जित दवाएं जब्त कीं और मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.’ फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में कर रही है और इस रैकेट का पर्दाफाश करने में जुट गई है.

Assam | Guwahati city police on Tuesday night seized a large number of contraband drugs including 50,000 Yaba tablets and 200 grams of Heroin worth more than Rs 14 crore from an ambulance & arrested a person in the case: Partha Sarathi Mahanta, Joint Commissioner of Police pic.twitter.com/GcKwjgr3NV

— ANI (@ANI) December 14, 2022