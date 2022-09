नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली के आईजीआई एयरपोर्ट (IGI Airport) से आए द‍िन फॉरेन करंसी की तस्‍करी करने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है. ब‍िना क‍िसी वैल‍िड दस्‍तावेजों के व‍िदेशी मुद्रा को नए-नए तरीके से ले जाने का गोरखधंधा सामने आ रहा है. ऐसे लोग सुरक्षा एजेंस‍ियों को चकमा देने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं लेक‍िन वह उनकी नजर से नहीं बच पा रहे हैं.

हाल में एक भारतीय यात्री को 54 लाख रुपये की फॉरेन करंसी (Foreign Currency) के साथ पकड़ा है जोक‍ि अपने ट्रैवल बैग और मिठाई के डिब्बे में फर्जी तली बनाकर 2.5 लाख की सऊदी रियाल (Saudi Riyal) छुपा कर ले जाने की को‍श‍िश में था.

सीआईएसएफ प्रवक्‍ता के मुताब‍िक आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की टीम ने एक भारतीय यात्री को विदेशी मुद्रा की तस्करी करते हुए पकड़ा है. आरोपी ने अपने ट्रैवल बैग और मिठाई के डिब्बे में फर्जी तली बनाकर उसमें 2.5 लाख सऊदी रियाल छुपा रखे थे, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत करीब 54 लाख रुपये आंकी गई हैं.

Always alert & vigil to Protect & Secure !#CISF nabbed a passenger carrying foreign currency worth approx INR 54 lakh concealed ingeniously inside ‘False layer of Bag & Sweet Box’ at IGI Airport, Delhi. The passenger was handed over to Customs.@HMOIndia@MoCA_GoI@JM_Scindia pic.twitter.com/7vQSHBvV1x

— CISF (@CISFHQrs) September 7, 2022