'वह अल्लाह की देन था, अल्लाह ने वापस ले लिया'...भतीजे असद की मौत पर बोला अशरफ, खामोश रहा अतीक

प्रयागराज. पुलिस एनकाउंटर में मारे गए माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के बेटे असद (Asad) का अंतिम संस्कार आज किया जाने वाला है. अपने भतीजे असद के एनकाउंटर पर मीडिया के सवालों पर गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई अशरफ (Atiq Ahmed’s brother Ashraf) ने कहा कि ‘वो अल्लाह की देन थी, अल्लाह ने इसे वापस ले लिया.’ जबकि अपने बेटे के एनकाउंटर पर मीडिया के सवालों पर अतीक खामोश रहा. असद के अंतिम संस्कार को देखते हुए अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे. इससे जुड़े रास्तों पर भी पुलिस गश्त करेगी. प्रयागराज के पुराने शहर के इलाकों में खास निगहबानी रखी जाएगी.

अतीक अहमद के बेटे के जनाजे में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयागराज में अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है. रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की आठ कंपनियां बाहर से बुलाई गईं हैं. इन सभी को पुराने शहर में संवेदनशील जगहों पर तैनात किया जाएगा. आज असद को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द ए-खाक किया जाएगा. इसी कब्रिस्तान में माफिया अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद और उसकी मां की भी कब्र है. बहरहाल पुलिस ने माफिया अतीक के घर बरामद लाखों रुपयों की नगदी मामले में एक बड़ा खुलासा किया है.

VIDEO | “It was Allah’s thing, Allah took it back…,” says Ashraf, brother of gangster Atiq Ahmad, on the encounter of his nephew Asad. Atiq remained silent on media’s questions over the encounter of his son. pic.twitter.com/fW0n1KYkMk

