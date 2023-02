हत्या से पहले निक्की यादव का आखिरी CCTV फुटेज, फ्लैट की सीढ़ियों में कुछ इस अंदाज में आई नजर, देखें VIDEO

नई दिल्ली. हरियाणा (Haryana) के झज्जर की रहने वाली 22 साल की निक्की यादव (Nikki Yadav Murder Case) की उसके प्रेमी साहिल गहलोत ने बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी. फिर उसके शव को एक ढाबे की फ्रिज में छिपा दिया. अब मौत से पहले निक्की का आखिरी वीडियो (Nikki Yadav Last Video) सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में निक्की अपने फ्लैट के सीढ़ियों में नजर आ रही हैं. इस क्लिप को देखकर कोई अंजादा नहीं लगा सकता है कि थोड़े दार बार निक्की की हत्या कर दी जाएगी. अब निक्की हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दावा किया जा रहा है कि यह क्लिप निक्की (Nikki Yadav Murder Delhi) की हत्या से कुछ घंटे पहले की है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो साउथ दिल्ली के उस बिल्डिंग का है जहां निक्की रहती थी. फुटेज 9 फरवरी की बताई जा रही है. वीडियो में निक्की सीढ़ियां चढ़कर अपने अपार्टमेंट में जाती नजर आ रही है.

