नोएडा: पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए 3 शातिर किडनैपर, ऐसे देते थे घटना को अंजाम, रात में लोगों को लिफ्ट फिर...

नोएडा. नोएडा पुलिस (Noida Police) ने तीन शातिर किडनैपरों (Kidnappers in Noida) को गिरफ्तार किया है. उनकी गिरफ्तारी एक मुठभेड़ (Noida Police Encounte) के बाद हुई है. तीनों किडनैपर अपहरण की दर्जनों घटनाओं में शामिल थे. बीती रात भी उन्होंने एक तकनीकी विशेषज्ञ को किडनैप किया था. पुलिस के मुताबिक किडनैपरों का यह गिरोह एनसीआर (Kidnapping in NCR) में अपहरण की 12 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके थे.

पुलिस के अनुसार बीती रात भी आरोपियों ने एक युवक को लिफ्ट के बहाने किडनैप कर लिया था. आरोपियों के कार में सवार होने के बाद युवक के हाथ बांध दिए और आरोपियों ने उसकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी. इसके बाद आरोपी उन्हें कैश निकालने के लिए अलग-अलग एटीएम ले गए. युवक काफी घबरा गया था.

It feels good when we are able to safeguard society from ill elements . Today our team has rescued a person captured by robbers and encountered 3 of them .@CP_Noida @noidapolice pic.twitter.com/gj9IeNyaMJ

— ACP Rajneesh, Noida (@coprajaneesh) January 22, 2023