पुराने आशिक ने ही अपनी गर्लफ्रेंड की मां को उतारा था मौत के घाट, वीडियो जारी कर किया कबूल

शंकर आनंद/ नॉर्थ दिल्ली: दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाना इलाके में कुछ दिनों पहले पूनम नाम की एक महिला की हत्या का मामला सामने आया था .उसी मृतक महिला के हत्यारे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है. जिसमें वो हत्याकांड की बात स्वीकार कर रहा है. पूनम की हत्याकांड को अंकित कौशिक नाम के आरोपी ने अंजाम दिया था, जो मृतक महिला की बेटी का पुराना आशिक रह चुका है. हत्या का आरोपी अंकित कौशिक दिल्ली के शहादरा थाना इलाके का रहने वाला है.

हालांकि इस मामले में जो पीसीआर कॉल पुलिस को की गई थी, वो इस प्रकार से थी कि पड़ोस की महिला बाथरूम में फिसल गयी है और उसे बहुत चोट लगी है. इस पीसीआर कॉल के बाद मौके पर पुलिस की टीम जब पहुंची थी, तब घटनास्थल को देखते ही इस मामले की गंभीरता पुलिस को समझ में आ गई थी. लिहाजा इस मामले में पूनम की हत्या की संभावना को देखते हुए इस मामले की तफ्तीश की जा रही है. मृतक महिला पूनम के पार्थिव शरीर को सब्जी मंडी स्थित मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस की टीम इस मामले पर कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके इस केस की तफ्तीश (FIR no 531/23 has been registered at PS Sarai Rohilla u/s 302 IPC) शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बता दें कि मृतक महिला की बेटी रिंकी के बीच पहले दोस्ती थी और कुछ दिन पहले दोनों की दोस्ती टूट गई थी. परिवार वालों को भी उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी. जांच में पता चला कि पूनम की कई बार अंकित से कहासुनी हुई थी. जांच में पता चला कि अंकित बुधवार को पूनम की बेटी से मिलने आया था. लेकिन घर पर सिर्फ पूनम थी. दोनों के बीच विवाद होने पर अंकित ने उसके सिर में गोली मार दी.

इधर आरोपी का कबूलनामा वाला एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें आरोपी कह रहा है कि मैंने रिंकी की मम्मी को मार दिया है. हालांकि मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन यह कैसे हो गया उसे समझ में नहीं आ रहा है. आरोपी का कहना है कि वह रिंकी के घर में उससे मिलने गया था. इसी दौरान उसकी मां ने उसके कमर में पिस्टल देखते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया. जिस कारण उसने उसको गोली मार दी.

