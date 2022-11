Video: श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी का वीडियो आया सामने, क्या शव के टुकड़े ले जा रहा था आफताब?

देशनई दिल्ली. रोंगटे खड़े कर देने वाले ‘श्रद्धा मर्डर केस’ में अब एक सीसीटीवी फूटेज भी सामने आ गया है. इसमें श्रद्धा वॉकर की हत्या का आरोपी आफताब पूनावाला दिल्ली में अपने घर के बाहर दिखाई दे रहा है. सुबह करीब 4 बजे घर से बाहर निकले आफताब के कंधे पर एक बैग है. महज 25 सेकंड की यह वीडियो फूटेज 18 अक्टूबर की है. इस हत्याकांड का यह पहला वीडियो है.

सीसीटीवी फूटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि आफताब के कंधे पर काले रंग का बैग और हाथ में नीले रंग का पैकेट है. कयास लगाया जा रहा है कि आफताब अपनी पूर्व लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर के शव के टुकड़े लेकर जा रहा है. हालांकि, दिल्ली पुलिस अभी इस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है. गौरतलब है कि यह सीसीटीवी पुलिस के उस दावे के कुछ घंटे बाद सामने आया, जिसमें उसने कहा है कि उसे आरोपी के फ्लैट से भारी भरकम हथियार नुमा चीज मिली है, जिससे हो सकता है आफताब ने श्रद्धा को काटा हो.

