श्रद्धा मर्डर केस: कोर्ट ने आफताब पूनावाला की पुलिस रिमांड 5 दिन और बढ़ाई, नार्को टेस्ट की भी मंजूरी

नई दिल्ली. श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. हत्याकांड की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की अर्जी पर गुरुवार को दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आरोपी आफताब पूनावाला की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी है. वहीं, पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को आरोपी की नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी दे दी है. आफताब पूनावाला, जो कि अपने लिव-इन-पार्टनर श्रद्धा वाल्कर की हत्यारोपी है, उसे पुलिस ने गुरुवार कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कोर्ट के समक्ष पेश किया था.

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कोर्ट के सामने आरोपी पेश करने वाले सवाल पर महानगर मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस ने आवेदन दिया था कि आरोपी को धार्मिक समूहों को जान से मारने की धमकी मिली थी. गुरुवार शाम 4 बजे पुलिस ने आरोपी आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कोर्ट के समक्ष पेश किया था. वहीं कोर्ट ने आरोपी की पुलिस रिमांड बढ़ाते हुए बताया, “मैं इस मामले की संवेदनशीलता को समझता हूँ.”

Delhi court extends the police custody of Shraddha murder accused Aftab Poonawala for the next five days. pic.twitter.com/nQcWQaZwEw

— ANI (@ANI) November 17, 2022