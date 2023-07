कोयंबटूर. तमिलनाडु के कोयंबटूर रेंज (Coimbatore Range) के सी‍न‍ियर आईपीएस अधिकारी डीआईजी सी विजयकुमार (DIG Suicide) ने आत्महत्या कर ली है. उन्होंने अपनी सर्विस र‍िवाल्‍वर से खुद को गोली मार ली ज‍िससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. आईपीएस अध‍िकारी ने खुद को गोली क्‍यों मारी, इसकी वजह अभी पता नहीं चल सकी है. व‍िजयकुमार 2009 बैच के सी‍नियर आईपीएस अधिकारी (2009 Batch IPS Officer) थे. उन्होंने पुलिस अधीक्षक के रूप में भी कार्य किया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया. आगे की जांच की जा रही है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक कोयंबटूर रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक सी विजयकुमार ने शुक्रवार सुबह रेस कोर्स स्थित अपने कैंप कार्यालय में सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली. इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

ये भी पढ़ें- दर्दनाक: पहले पत्नी को मारा फिर 3 बच्चों का कत्ल कर खुद भी दी जान, घर से एक साथ निकली 5 लाशें

बताया जाता है क‍ि व‍िजयकुमार सुबह टहलने के ल‍िए निकले और करीब 6.45 बजे अपने कैंप ऑफिस आए. उन्होंने अपने निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) से अपनी पिस्टल सौंपने को कहा और वह उसे लेकर कार्यालय से बाहर आ गए. उन्होंने सुबह करीब 6.50 बजे खुद को गोली मार ली. कैंप कार्यालय में ड्यूटी पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जो तुंरत मौके पर पहुंचे.

Tamil Nadu | Coimbatore Range DIG Vijayakumar died allegedly by suicide at his residence this morning.

In preliminary enquiry, it is reported that he died by suicide by getting his gunman’s gun. pic.twitter.com/GuoAByTDRE

— ANI (@ANI) July 7, 2023