नई द‍िल्‍ली. हर‍ियाणा के कुरूक्षेत्र (Kurukshetra) से हजरत न‍िजामुद्दीन रेलवे स्‍टेशन (Hazrat Nizamuddin) की तरफ आ रही एक लोकल ट्रेन में आज एक लावार‍िस बैग (Unattended bag found inside a local Train) की सूचना म‍िलने को लेकर हडकंप मच गया. इसकी सूचना म‍िलने के बाद ट्रेन को आदर्श नगर रेलवे स्‍टेशन (Adarsh Nagar Railway station) पर रोक द‍िया गया. इसके बाद बम न‍िरोधक दस्‍ते (BDS) को मौके पर बुलाया गया जहां इसकी जांच की जा रही है. अभी इस बाबत सूचना आने का इंतजार क‍िया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: Indian Railways: रेलयात्री ध्‍यान दें, यूपी-उत्‍तराखंड की इन अनर‍िजर्व ट्रेनों में हो रहा बड़ा बदलाव, जानें इसकी वजह

डीसीपी रेलवे की ओर से जारी आध‍िकार‍िक बयान में जानकारी दी गई है क‍ि कुरुक्षेत्र-हजरत निजामुद्दीन पैसेंजर ट्रेन नंबर 04406 के एक डिब्बे में आग लगने की सूचना सुबह 10.25 बजे मिली थी. इसमें एक लावार‍िस बैग म‍िला ज‍िसमें एक लाल रंग की छोटी थैली के साथ एक छोटा कंटेनर भी रखा हुआ था. इस पोटली में रखी कीलों में आग लग गई और उसमें करीब दो क‍िलों कीलें भी बरामद की गई हैं.

An unattended bag found inside a local train enroute to Hazrat Nizamuddin railway station (in Delhi) from Haryana. Train stopped at Adarsh Nagar railway station (in Delhi). Bomb Disposal Squad team is checking the bag. Details awaited.

Passengers threw the bag out of the train & nails were collected by the staff at Adarsh Nagar Railway station. The bag contains clothes whereas the container contains liquid used by carpenters. Bomb Disposal Squad has been called and the matter is being enquired: Delhi Police

— ANI (@ANI) March 14, 2022