VIDEO: शाहिद कपूर की 'फर्जी' सीन को रीक्रिएट करने चला था! अब नप गया फेमस यूट्यूबर, रील बनाने को सड़क पर उड़ाए नोट

नई दिल्ली. गुरुग्राम (Gurugram) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. जिसमें एक शख्स को हरियाणा के गोल्फ कोर्स रोड पर अपनी तेज रफ्तार कार से नोट उड़ाते हुए देखा जा सकता है. यह घटना गुरुग्राम में हुई और चेहरे पर नकाब लगाए एक व्यक्ति को अपनी सफेद रंग की कार की डिक्की में बैठे और नोटों को हवा (Throw Currency Notes) में उड़ाते हुए देखा जा सकता है.

न्यूज एजेंसी ANI द्वारा ट्वीट किए गए 15 सेकंड के वीडियो में एक अन्य व्यक्ति को कार चलाते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने शाहिद कपूर की लेटेस्ट वेब सीरीज ‘फर्जी’ के एक सीन को रीक्रिएट करने की कोशिश की. जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने कार्रवाई की मांग की. पुलिस एक्शन में आई और रील बनाने वाले युवक पर केस दर्ज कर लिया. इतना ही नही पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान भी कर ली और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई.

#WATCH | Haryana: A video went viral where a man was throwing currency notes from his running car in Gurugram. Police file a case in the matter.

(Police have verified the viral video)

