दिल्ली में चलती कार के अंदर 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने तीनों आरोपी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां की वसंत विहार पुलिस ने चलती कार में 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि इन तीन में दो आरोपियों ने युवती को वसंत विहार से कार में उठाया था. इसके बाद वे महिपालपुर गए और जमकर शराब पी. फिर तीनों ने चलती कार में नाबालिग के साथ बलात्कार किया. अब पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ IPC और POCSO अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता का आरोप है कि तीनों लड़के कार में बिठाकर उन्हें दिल्ली की सड़कों पर लेकर घूमते रहे. फिर गाजियाबाद ले गए और वहां गैंगरेप किया. विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक 16 साल की छात्रा परिवार के साथ वसंत विहार इलाके में रहती हैं. वह 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही है. पुलिस की माने तो बीते 6 जुलाई को छात्रा मोतीबाग स्थित अपनी सहेली के घर गई थी. रात को 8:30 बजे घर वापस लौट रही थी.

Delhi | Three men arrested for allegedly gang-raping a 16-year-old girl in a moving car. She was picked by 2 of the 3 accused from Vasant Vihar. As per Police, they went to Mahipalpur, consumed liquor, took her to a secluded placed&raped her. FIR registered u/s of IPC & POCSO Act

— ANI (@ANI) July 15, 2022