दिल्ली में 17 साल की स्कूली छात्रा पर दो लोगों ने फेंका तेजाब, सामने आया VIDEO

नई दिल्ली. पश्चिमी दिल्ली (West Delhi) के उत्तम नगर के निकट बुधवार सुबह मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने एक 17 वर्षीय लड़की पर कथित तौर पर तेजाब (Acid Attack in Delhi) जैसा पदार्थ फेंक दिया. पुलिस ने यह जानकारी दी. लड़की को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक चिकित्सक ने कहा, “उसका चेहरा सात-आठ प्रतिशत तक झुलस गया है और आंखों पर भी असर हुआ है. उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है.” पुलिस ने कहा कि एक कथित आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है.

पुलिस के अनुसार, घटना के बारे में सुबह करीब नौ बजे जानकारी मिली. मोहन गार्डन इलाके में लड़की पर यह हमला हुआ. पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम. हर्षवर्धन ने कहा, “बताया गया है कि आज सुबह करीब साढ़े सात बजे मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने 17 वर्षीय लड़की पर कथित रूप से तेजाब जैसा पदार्थ फेंक दिया.” अधिकारी ने कहा कि घटना के समय लड़की अपनी छोटी बहन के साथ थी.

#DelhiShocker | Bike-borne men throw acid on schoolgirl in Dwarka, incident caught on camera pic.twitter.com/wFp0f0uRWx

