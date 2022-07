जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 2000 पेज की चार्जशीट दाखिल, 37 लोग बनाए गए आरोपी

नई दिल्ली. जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. दिल्ली पुलिस ने करीब 2000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस के द्वारा 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है. खास बात यह है कि आईपीसी की धारा 186, 353, 332, 323, 436, 109, 147, 148, 149, 307, 427, 120 बी, 34 और आर्म्स एक्ट के तहत चार्जशीट में सभी को आरोपी बनाया गया है. वहीं, इसी बीच खबर है कि रोहिणी कोर्ट ने दायर चार्चशीट पर अगामी 28 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी.

क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक, इस चार्जशीट को तमाम सबूतों, दस्तावेजों और बयानों के आधार पर तैयार किया गया है. इस चार्जशीट में तबरेज, मोहम्मद अंसार, इशर्फिल समेत कई आरोपियों को प्रमुख तौर पर आरोपी बनाया गया है. हालांकि, आरोपी इशर्फिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है. क्राइम ब्रांच द्वारा दायर आरोपपत्र में काफी वीडियो, ऑडियो समेत कई तस्वीरों को भी सबूतों के तौर पर चार्जशीट के माध्यम से पेश किया गया है.

Delhi’s Rohini Court sets July 28 for consideration of the chargesheet filed by the Delhi Police Crime Branch pertaining to the Jahangirpuri riots.

