नई दिल्‍ली. राजधानी दिल्ली के खेरा खुर्द इलाके (Khera Khurd Area) में तीन बदमाशों (Miscreants) ने दिनदहाड़े बंदूक की नोंक पर एक हार्डवेयर की दुकान को लूट लिया. यही नहीं, इस दौरन वह दुकान में कम पैसे होने की वजह से नाराज भी दिखाई दिए. वीडियो के मुताबिक, बदमाशों ने दुकान में फायरिंग करते हुए दहशत फैला दी. इसके बाद वह वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. यह घटना शनिवार की है. वहीं, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, दिल्ली के खेड़ा खुर्द इलाके में शनिवार को तीन बदमाश हार्डवेयर की दुकान अचानक घुस आए. इस दौरान दुकान में मौजूद सभी लोगों को गालियां देते हुए उन्‍होंने तमंचा तान दिया. हालांकि इस दौरान दुकान के अंदर मौजूद बुर्जुग उनसे बहस करता नजर आया. वहीं, दुकान मालिक ने तत्‍काल अपनी सीट छोड़ दी. इस दौरान एक बदमाश काउंटर से कैश निकालने पहुंच गया, लेकिन कैश नहीं मिलने से नाराज हो गया. जबकि दो अन्‍य बदमाश लोगों को धमका रहे थे. इस बीच एक बदमाश ने फायरिंग करके दहशत फैला दी.

गोली मारनी है तो मार दो, कैश नहीं मेरे पास

वहीं, कैश निकाल रहे बदमाश ने गालियां देते हुए दुकान मालिक को बुलाया और कहा कि पैसे निकाल कर दे, वरना गोली मार दूंगा. दुकान मालिक ने कहा कि पैसे हैं ही नहीं, अगर गोली मारनी है तो मार दो. इसके बाद उसने कैश रैक खोलकर दिखा दी, जिसमें कुछ रुपये थे, वो बदमाश ने निकाल लिए. इसके बाद वह कुछ अन्‍य सामान लेकर दुकान में मौजूद सभी लोगों को धमकाते हुए फरार हो गए.

#WATCH | Two unknown miscreants looted a hardware shop at gunpoint in Delhi’s Khera Khurd area, yesterday pic.twitter.com/DI8Izx5Ky1

— ANI (@ANI) September 5, 2021