पश्चिमी दिल्ली में 36 साल की महिला से गैंगरेप, चार घंटे में पकड़े गए आरोपी

नई दिल्ली. राजधानी में रेप से जुड़े मामलों में कमी नहीं आ रही है. अपराधी महिलाओं को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं. लगातार सामने आ रही विभिन्न घटनाओं के कारण दिन या रात किसी भी समय महिलाएं स्वयं को सुरक्षित नहीं मान रही हैं. हाल ही पश्चिमी दिल्ली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां तीन अपराधियों ने एक 36 वर्षीय महिला को अपनी हवस का शिकार बना लिया. इस मामले ने पुलिस ने तेजी दिखाते हुए हालांकि चारों अपराधियों को चार घंटे में पकड़ लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 36 वर्षीय महिला के साथ तीन आरोपियों ने गैंगरेप किया. इनमें 28 वर्षीय नवीन सिंह भंडारी, 26 वर्षीय बिश्व मोहन आचार्य और 30 वर्षीय अक्षय तेजा शामिल हैं. तीनों आरोपियों से घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है. डिप्टी कमीश्नर आॅफ पुलिस, वेस्ट घनश्याम बंसल के अनुसार मोदीपुर पुलिस को एक महिला के साथ गैंगरेप की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची. विभिन्न तरह से जांच करने के बाद तुरंत तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया.

ऐसी घटनाएं करती हैं परेशानी

इन ​तीनों अपराधियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (punishment for rape) और धारा 328 (Causing hurt by means of poison, etc., with intent to commit an offence) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार अभी मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल महिला कौन है और कैसे आरोपियों ने उसे अपना शिकार बनाया इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है. मामले के सामने आने के बाद से इलाके लोग परेशान हैं. उनका कहना है कि इस तरह तो कोई भी महिला सेफ नहीं है. अपराधियों को किसी तरह का डर ही नहीं है. इस तरह की घटनाओं से पीड़िताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

