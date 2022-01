Delhi Metro: कल बंद रहेंगे राजधानी के ये 4 स्टेशन, जानें खुलने का समय और कैसे करें ट्रैवल

नई दिल्ली. गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. लगातार मिल रही आतंकी धमकियों के बाद स्टेशनों को बंद रखने के संबंध में दिल्ली पुलिस ने मेट्रो प्रबंधन से बातचीत की थी इसके बाद ही इन स्टेशनों को 26 जनवरी को बंद रखा जाएगा.

दिल्ली मेट्रो के अनुसार 26 जनवरी को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों पर सुबह से दिन में 12 बजे तक एंट्री और एग्जिट बंद रहेगा. हालांकि इस दौरान केंद्रीय सचिवालय के मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा शुरू रहेगी लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.

वहीं पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशनों पर भी सुबह 8.45 से दोपहर 12 बजे तक एंट्री और एग्‍जिट नहीं किया जा सकेगा. हालांकि मेट्रो का संचालन सामान्य तौर पर सभी स्टेशनों से होता रहेगा. ऐसे में दोपहर 12 बजे बाद ही इन चारों मेट्रो स्टेशनों में एंट्री और एग्जिट हो सकेगा.

लगातार मिल रही आतंकी धमकियां

गणतंत्र दिवस पर लगातार मिल रही आतंकी धमकियों और सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है. गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकियों की ओर से गणतंत्र दिवस पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की सूचना है. साथ ही दिल्ली में कार बम धमाका करने के संबंध में भी सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है. जिसके बाद 26 जनवरी को अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और पूरी राजधानी में पुलिस ने पहरा दे रखा है. संदिग्‍ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है.

Republic Day Update

The services on Yellow Line will be partially regulated on Wednesday, the 26th of January, 2022 (Republic Day). This is being done as part of the security arrangements for the Republic Day celebrations as per the instructions of Delhi Police. pic.twitter.com/5PZxPtfFng

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) January 24, 2022