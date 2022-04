दिल्ली के सत्य निकेतन में अचानक भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत, 5 मजदूरों के फंसे होने की आशंका

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक तीन मंजिला इमारत के गिरने की खबर है. दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग के पास एक इमारत उस वक्त भरभरा कर गिर गई, जब उसके रिनोवेशन का काम चल रहा था. यह इमारत तीन मंजिला बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह इमारत गिरी, उस वक्त पांच मजूदर मौके पर काम कर रहे थे. ऐसे में उन सभी के दबे होने की आशंका है.

दमकल विभाग ने बताया कि जो बिल्डिंग गिरी है, वह तीन मंजिरा है और उसके रिनोवेशन का काम चल रहा था. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें मौके पर मौजूद हैं और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है. दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि फायर टेंडर की 6 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं. उसे करीब डेढ़ बजे इस घटना की सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि पांच मजदूर मलबे में फंस गए हैं.

Delhi | A call about the collapse of an under-construction building in the Satya Niketan area has been received. 6 fire tenders rushed to the spot. 5 labours feared to be trapped; rescue operation underway: Delhi Fire Service pic.twitter.com/lZ3XgFTl7G

— ANI (@ANI) April 25, 2022