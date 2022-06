दिल्ली के इस स्टेशन पर दो बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदी मां, मौके पर ही तीनों की हुई मौत

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक महिला अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई. पूरी घटना दिल्ली होलंबी कलां रेलवे स्टेशन की है. बताया जा रहा है कि महिला और दोनों की मौत हो गई है. मामले की खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि होलंबी कलां रेलवे स्टेशन के पास आज अमृतसर इंटर सिटी ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई. मृतक की पहचान की जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक बच्चों में से एक की उम्र करीब सात साल और दूसरे की 3 साल है. वहीं महिला की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है. महिला ने अपने साथ दो मासूमों की जिंदगी क्यों खत्म की, इसके पीछे की वजह पता नहीं चल सका है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

A woman and her two children were run over by the Amritsar Inter-City train near Holambi Kalan railway station today. Identification of the deceased is underway: Delhi Police

— ANI (@ANI) June 14, 2022