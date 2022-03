नई द‍िल्‍ली. पंजाब व‍िधानसभा चुनावों (Punjab Assembly Elections 2022) में प्रचंड बहुत म‍िलने के बाद अब आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने देश के अन्‍य राज्‍यों में संगठन व‍िस्‍तार करना शुरू कर द‍िया है. खासकर उन राज्‍यों पर ज्‍यादा फोकस है ज‍िनमें इस साल या फ‍िर अगले साल व‍िधानसभा चुनाव (Assembly Elections) होने जा रहे हैं. पार्टी की ओर से फ‍िलहाल नौ राज्‍यों में पार्टी को व‍िस्‍तार देते हुए प्रभार‍ियों और संगठन के लोगों के नाम की घोषणा की है. इन राज्‍यों में दक्ष‍िण भारत (South India) के राज्‍य भी शाम‍िल हैं.

पार्टी की ओर से नौ राज्‍यों के पदाध‍िकार‍ियों की नवन‍ियुक्‍त‍ि की ल‍िस्‍ट जारी की है. इन नौ राज्‍यों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना प्रमुख रूप से शाम‍िल हैं. पार्टी की ओर से इन राज्‍यों में प्रभारियों और संगठन के लोगों के नामों की घोषणा की गई है.

We are all set to increase our footprint throughout India! 🇮🇳

And to achieve that, we are announcing new Office Bearers for 9 states –

▪️Gujarat

▪️Himachal Pradesh

▪️Haryana

▪️Chhattisgarh

▪️Assam

▪️Rajasthan

▪️Telangana

▪️Kerala

▪️Punjab pic.twitter.com/V7T3seENHq

— AAP (@AamAadmiParty) March 21, 2022