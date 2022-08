आम आदमी पार्टी ने शुरू की 2024 के चुनाव की तैयारी, केजरीवाल लॉन्च करेंगे 'मेक इंडिया नंबर 1' कैंपेन

नई दिल्ली. वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गयी है. आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को फोकस में रखकर आज बड़ा कैंपेन लॉन्च करने जा रही है. पार्टी ने इस अभियान को ‘मेक इंडिया नंबर 1’ नाम दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में इस अभियान को लॉन्च करेंगे.

आप से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से इस अभियान की लांचिंग के बाद इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा. पार्टी आने वाले दिनों में इस ‘मेक इंडिया नंबर 1’ थीम के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इसे अलग अलग राज्यों में लेकर जाएगी. माना जा रहा है कि इस अभियान के तहत साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खुद को विकल्प के रूप में पेश करेगी जिसका चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे.

आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस अभियान को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें केजरीवाल कहते हैं कि “कुछ लोग पूछते हैं कि ‘CAN INDIA LEAD THE WORLD, WHY NOT’

THIS IS GOING TO BE HUGE!

Ab Bharat Rukega Nahi 🇮🇳

Stay Tuned.. pic.twitter.com/v3PRX2AWel

— AAP (@AamAadmiParty) August 16, 2022