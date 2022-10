नई द‍िल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मह‍िलाओं पर व‍िवाद‍ित बयान और अमर्याद‍ित ट‍िप्‍पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के गुजरात ईकाई के अध्‍यक्ष गोपाल इटाल‍िया बुरे फंसते नजर आ रहे हैं. राष्‍ट्रीय मह‍िला आयोग की ओर से गोपाल इटाल‍िया को पीएम मोदी पर अमर्या‍द‍ित ट‍िप्‍पणी करने के मामले में नोट‍िस जारी क‍िया था. इसके बाद वह आज नई द‍िल्‍ली स्‍थ‍ित एनसडब्‍ल्यू के दफ्तर पहुंचे थे जहां पहले से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे.

इसके बाद दिल्ली पुलिस को बुलाया गया. जहां बताया जाता है क‍ि उनको पुल‍िस ह‍िरासत में ले ल‍िया गया है. लेक‍िन इस मामले पर द‍िल्‍ली पुल‍िस का कहना है क‍ि गोपाल इटालिया को न तो हिरासत में लिया गया और न ही गिरफ्तार क‍िया गया है. मह‍िला आयोग के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर थे. इसके चलते पुलिस बुलाई गई थी. जिसके बाद वहां अब शांति हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी की खबर महज़ अफवाह है.

उधर, गोपाल इटाल‍िया ने ट्वीट कर कहा – @NCWIndia चीफ़ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही है. मोदी सरकार पटेल समाज को जेल के सिवा दे ही क्या सकती है. बीजेपी पाटीदार समाज से नफ़रत करती है. मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ. तुम्हारी जेलों से नहीं डरता. डाल दो मुझे जेल में. इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है. मुजे धमका रहे है.

He denied getting a summon but his reply is ready. He also denied his presence in the video but in his reply, he accepts tweeting.He had claimed it wasn’t him in the video: NCW chief on AAP Gujarat chief summoned over a purported video where he used derogatory language for the PM pic.twitter.com/XO9O4EOOtO

— ANI (@ANI) October 13, 2022