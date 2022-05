तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर आया AAP का रिएक्शन, दिल्ली व हरियाणा पुलिस पर लगाया यह आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित धमकी देने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तजिंदर सिंह बग्गा के ट्वीट पंजाब में हिंसा भड़काने वाले थे. उन्होंने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस पर तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बचाने का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं, उन्होंने बगैर नाम लिए तजिंदर बग्गा को गुंडा करार दिया है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तजिंदर बग्गा के ट्वीट पंजाब में हिंसा भड़काने के लिए थे. इसका मतलब है कि दिल्ली के भाजपा नेता पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. पंजाब पुलिस राज्य में शांति बनाए रखने के लिए काम कर रही है. जनता देख रही है कि कैसे दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को ऐसे गुंडों को बचाने की कोशिश कर रही है.

Tajinder Bagga tweets to instigate violence in Punjab; it means BJP leaders in Delhi trying to spread communal violence in Punjab.Punjab Police working to maintain peace in the state.Public is seeing Delhi Police &Haryana Police trying to protect such gundas: Saurabh Bhardwaj,AAP pic.twitter.com/XDmJsajPVV

