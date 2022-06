दिल्ली में भी अग्निपथ पर उबाल; AISA और CYSS के छात्रों ने किया प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए

नई दिल्ली: सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ जगह-जगह विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. अग्निपथ स्कीम के खिलाफ गुस्से का असर अब देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग यानी छात्र युवा संघर्ष समिति और छात्र संगठन आईसा (AISA) ने अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ में विरोध-प्रदर्शन किया. हालांकि, पुलिस ने बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया.

डीएमआरसी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सिक्योरिटी वजहों से सेंट्रल दिल्ली जिला अंतर्गत आईटीओ पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर ITO मेट्रो स्टेशन के गेट नम्बर 1 और 2 को फिलहाल बंद कर दिया गया है. इतना ही नहीं, ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 2 को भी बंद कर दिया गया है. अन्य सभी गेटों पर स्थिति सामान्य है.

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्र संगठन आइसा के 40 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है. इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग छात्र युवा संघर्ष समिति के सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया है. फिलहाल, मौके पर काफी संख्या में पुलिस जवानों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है.

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए और परमानेंट भर्ती प्रक्रिया शुरू हो. इन प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी. इन सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. बता दें कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए घोषित ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ बिहार के अलग-अलग जिलों समेत देश के कई इलाकों से ट्रेनों में आगजनी, सार्वजनिक और पुलिस के वाहनों को आग लगाने की घटनाएं सामने आ रही हैं.

हालांकि, इन घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को वर्ष 2022 के लिए इस प्रक्रिया के तहत भर्ती की उम्र पूर्व में घोषित 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी. सरकार ने मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी नयी भर्तियों के लिए आयु साढ़े 17 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

Delhi | Chatr-Yuva Sangharsh Samiti (CYSS) – AAP student wing – protested against #AgnipathRecruitmentScheme, they were later detained by Police.

The protesters demanded that the scheme be rolled back and a permanent recruitment process take place. pic.twitter.com/SdFhqWvbvA

