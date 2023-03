Accident in Delhi: होली पर दिल्ली में रफ्तार का कहर! थार ने 8 लोगों को कुचला, 2 की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली. होली के त्योहार पर देश की राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है. यहां एक थार (Thar Car Collided) के रफ्तार का कहर देखने को मिला है. साउथ वेस्ट दिल्ली के बसंत विहार मलाई मंदिर के पास खतरानक एक्सीडेंट (Accident in Delhi)) हुआ है. तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को कथित तौर पर कुचल दिया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, मुन्ना और समीर के रूप में पहचाने गए दो घायलों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, थार गाड़ी की चपेट में आने वाले लोग फुटपाथ और पटरी पर फल की दुकानें लगाते हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मलाई मंदिर के सामने स्पीड से थार गाड़ी आई पहले वह खंभे से टकराई और फिर उसके बाद वह अनियंत्रित हो गई और फुटपाथ पर फल बेच रहे रेहड़ी वालों को जोरदार टक्कर मार दी. इस दौरान इसकी चपेट में कई लोग आ गए. लोगों की मानें तो गाड़ी की स्पीड 120 से ज्यादा थी, इसलिए हादसा भयावह हो गया.

Delhi | A speeding Thar crushed many people in Malai Mandir area. More than 5 people have been injured in the accident. Thar has also hit 2 other vehicles. Preliminary probe revealed that Thar was overspeeding and lost control. Further probe underway: Delhi Police pic.twitter.com/JgKDPhNxhi

