दिल्ली में 20 करोड़ की हेरोइन के साथ अफगानी नागरिक गिरफ्तार, इंटरनेशनल गिरोह पर पुलिस का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली. गुजरात एटीएस की टीम ने दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से एक अफगानी नागरिक को 20 करोड़ रुपये कीमत की 4 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान वदिउल्लाह रहीमुल्ला के रूप में की गई है. इसके बाद दिल्ली और गुजरात पुलिस इस पूरे नेटवर्क के खुलासे के लिए सक्रिय हो गई है. पूरा गिरोह के तार कश्मीर से भी जुड़े हैं जो कालीन और सूखे मेवे के व्यापार की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे थे. रवींद्र यादव ने बताया कि अब उनकी सांठगांठ का पर्दाफाश हो रहा है. इसमें पाकिस्तान आईएसआई द्वारा समर्थित आतंकवादी, ड्रग तस्कर और गैंगस्टर शामिल हैं. उनका प्रयास भारत में लोगों को नशे का आदी बनाना है.

इस मामले का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर क्राइम रविंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और गुजरात एटीएस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग की तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में एक अफगानी नागरिक को पकड़ा गया है और उसके पास से 4 किलो हेरोइन जब्त की गई है. पुलिस के मुताबिक उसने यूएनएचसीआर शरण मांगी है और वह 2016 में मेडिकल वीजा पर अपने परिवार के साथ भारत आया था.

Now their nexus is getting exposed; includes terrorists, drug smugglers, & gangsters backed by Pakistan ISI. Their attempts are to make the people in India addicted to drugs & to disrupt the youth: Special CP Crime Branch, Ravindra Yadav, Delhi pic.twitter.com/weMY4G1eVo

