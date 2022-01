Sulli bai, Bulli Bai के बाद अब Club House App का बवाल, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

नई दिल्ली. एक धर्म विशेष की महिलाओं को टारगेट करने वाले सुल्ली डील, बुल्ली बाई एप्लीकेशन (Sulli Deal And Bulli Bai Application) के बाद एक और नया नाम सामने आया है. इस नए एप्लीकेशन का नाम क्लब हाउस है. वहीं, नाम उजागर होने के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल द्वारा “क्लब हाउस” एप्लीकेशन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज करके आगे की तफ़्तीश शुरू कर दी है. दरअसल, ये क्लब हाउस ऑनलाइन ट्रोलिंग और प्रताड़ना से जुड़ा हुआ मसला है. ऐसे में इसके खिलाफ मंगलवार को दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने एक नोटिस भी दिल्ली पुलिस को जारी किया था. और इस मामले में आगे कार्रवाई की बात कही.

वहीं, पिछले हफ्ते बुल्ली बाई ऐप के बाद सुल्ली डील्स ऐप मामले में पहली गिरफ्तारी हुई थी. दिल्ली पुलिस ने इंदौर से आरोपी को गिरफ्तार किया था जो सुल्ली डील्स ऐप का मेन क्रिएटर था. बुली बाई ऐप और सुल्ली डील्स ऐप में अब तक पुलिस की जांच कई राज्यों तक पहुंच गई है. दिल्ली पुलिस ने सुल्ली डील्स ऐप बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया था. अधिकारियों ने बीते रविवार को यह जानकारी दी थी.

नीलामी के लिए डाला गया था

पुलिस ने बताया था कि यह सुल्ली डील्स ऐप मामले में पहली गिरफ्तारी है. पुलिस के अनुसार, पकड़े गए ओंकारेश्‍वर ठाकुर ने ही सुल्‍ली डील्‍स नाम से ऐप तैयार की थी. सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को बिना उनकी मंजूरी के इस मोबाइल एप्पलीकेशन (ऐप) पर नीलामी के लिए डाला गया था.

Delhi Commission For Women issued a notice to Cyber Crime Cell, Delhi Police seeking FIR against few persons for allegedly making derogatory remarks against women on an app called ‘Club House’. The Commission has sought a response from the Cyber Crime Cell by Jan 24 pic.twitter.com/VsofpbDLuW

— ANI (@ANI) January 18, 2022