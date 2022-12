Delhi AIIMS में मरीजों का ऑफलाइन और Online अपॉइंटमेंट का जानें आसान तरीका, रेफर केस कैसे देखें जाते हैं?

एम्स नई दिल्ली. एम्‍स (AIIMS), दिल्ली देश का एक ऐसा अस्पताल (Hospital) है, जहां गरीब से गरीब और अमीर भी कम से कम एक बार इलाज जरूर कराना चाहता है. हर जगह से निराशा हाथ लगने के बाद लोग यहां पहुंचते हैं. यह जानते हुए भी कि यहां इलाज शुरू कराना एक जंग जीतने जैसा है. देश का सबसे विश्वसनीय अस्‍पताल होने के कारण यहां सालों भर यहां भीड़ लगी रहती है. खासकर यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों के गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों (Serious Patients) के सामने दिल्ली एम्स (Delhi AIIMS) में इलाज कराने का अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है. लेकिन, इस अस्पताल में इलाज शुरू करवाना अपने आप में ही बड़ी चुनौती है. ऐसे में अगर आप दिल्ली एम्स में इलाज कराने आ रहे हैं तो आपको कई बातों को ध्यान रखना होता है. आइए जानते हैं दिल्ली एम्स में इलाज शुरू कराने का ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीका (Offline and Online Process) क्या है? दिल्ली एम्स में दूसरे अस्पतालों या डॉक्टरों के द्वारा रेफर मरीजों का इलाज कैसे शुरू किया जाता है? साथ ही एम्स इमरजेंसी में आप कैसे इलाज शुरू करें?

आपको बता दें कि एम्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी है, लेकिन यह हाथी के दांत दिखाने के समान है. जब भी आप एम्स पोर्टल पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे, हमेशा फुल ही मिलेगा. हालांकि, एम्स में ओपीडी में 50 फीसदी स्लॉट नए मरीजों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए उपलब्ध कराया गया है. बाकी 50 फीसदी ऑफलाइन वालों यानी जो सुबह-सुबह लाइन में लगते हैं, उनके लिए है. ऐसे में आजकल सर्वर डाउन होने की वजह से ऑनलाइन सेवाएं भी पूरी तरह ठप पड़ी हुई हैं.

दिल्ली एम्स में इलाज कैसे कराएं?

यूपी और बिहार जैसे राज्यों से आने वाले कई गंभीर श्रेणी के रोगियों को कई-कई दिनों तक लंबी लाइनें लगानी पड़तीं है. जबतक उनका नंबर आता है तब तक पता चलता है कि उस दिन का मरीज देखने का कोटा खत्म हो गया है. जिन मरीजों को कड़ी मशक्कत के बाद ओपीडी कार्ड भी बन भी जाता है तो उन्हें सीनियर डॉक्टर तक पहुंचने और जांच रिपोर्ट आने तक महीनों लग जाते हैं. हालांकि, एम्स प्रशासन समय-समय पर कई तरह के सुधार किए भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मरीजों की परेशानी कम नहीं हो रही है.

एम्स दिल्ली में ऐसे लें ओपीडी का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

सबसे पहले आपको https://www.aiims.edu/en.html वेबसाइट पर जा कर वेबसाइट के दाहिने तरफ ओपीडी अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना होगा. आप जैसे ही यहां क्लिक करेंगे तो ORS पोर्टल (https://ors.gov.in) खुल जाएगा. अब आपको यहां से एम्स में दिखाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी. AIIMS कैटिगरी में AIIMS Delhi को सेलेक्‍ट करना होगा. जब आप आगे बढेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास यूएचआई नंबर है यानी आपने एम्स में पहले कभी दिखाया है. अगर पहली बार आए हैं तो Don’t have UHID/Registration Number पर क्लिक कर आगे बढ़ेंगे.

ऐसे बनाएं अपना OPD कार्ड

इसके बाद आपके सामने दो विकल्प सामने आएंगे. पहला, डॉक्टरों से दिखाने का अपॉइंटमेंट और दूसरा, टेलिकंस्लटेशन. यहां आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां दिखाना चाहते हैं. कोई अगर एम्‍स के मेन कैंपस की ओपीडी में दिखाना चाहते है तो उसे ‘Main Hospital, Rajkumari Amrit Kaur (RAK) Out Patient Department’ को चुनना होता है. कैंसर मरीज है तो वह Dr. B.R.A Institute-Rotary Cancer Hospital: Treatment of Cancer को चुन सकता है. इसी तरह आंख दिखाने वाला Dr. R. P Centre: Treatment for Eye Care को चुन सकता है.

ओआरएस पोर्टल पर ऐसे करें रजिस्टर और लॉगिन

इसके बाद एम्स के अंदर के सभी डिपार्टमेंट का विकल्प पूछा जाएगा. आप उसे सेलेक्ट कर और तारीख दर्ज कर ORS पोर्टल पर रजिस्‍टर या लॉगिन करना होगा. इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर कन्‍फर्मेशन मैसेज आ जाएगा. वहीं, रेफर मरीजों के लिए एम्स इमरजेंसी में भर्ती कराना ही सबसे बढ़िया उपाय है. हालांकि, यहां पर भी आपको घंटों ट्रॉलियों में मरीज को रखने के बाद नंबर आता है और जरूरी नहीं है कि मरीज को भर्ती कर ही लिया जाए.

लाइन में लग कर भी एम्स में दिखा सकते हैं

अगर आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं हो सका है और आपके मरीज की हालत खराब होती जा रही है तो आपको सुबह-सुबह ही एम्स कैंपस के ओपीडी में लाइन में लगना पड़ेगा. इसके लिए आपको एम्स कैंपस में बनाए गए ओपीडी सेंटर में घंटों पहले लाइन में लग कर अपनी बारी का इंतजार करना होगा. ऑफलाइन अपॉइंमेंट की खिड़की सुबह 8 बजे खुलती है. जरूरी नहीं कि आप लाइन में लग कर भी उस दिन अपने मरीज को दिखा लें. क्योंकि, एम्स के कई विभागों में डॉक्टरों की उपलब्धता के हिसाब से टोकन दिए जाते हैं. ऐसे में आपके सामने एम्स में इलाज कराने का एकमात्र विकल्प इमरजेंसी में भर्ती कराना ही बचता है.

नई व्‍यवस्‍था से ओपीडी रजिस्‍ट्रेशन में समय नहीं लगेगा.

मरीजों की सुविधा के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में अब बाह्य रोगी विभाग पंजीकरण आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) नंबर के आधार पर भी शुरू हो गया है. एम्स दिल्ली में अब उपचार के लिए आने वालों मरीजों की पर्ची चेहरे और अंगूठे के निशान से महज 10 सेकेंड बनाए जा रहे हैं.

