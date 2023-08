नई दिल्ली. राजधानी में स्थिति अखिल भारतीय आयर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में आज लगी भीषण आग के बाद मरीजों के लिए एक बुरी खबर आई है. अनिश्चित काल के लिए एम्‍स के इमरजेंसी वार्ड को बंद कर दिया गया है. आपात स्थिति के लिए आने वाले मरीजों से यह अनुरोध किया गया है कि वो नजदीक में ही स्थित सफदरजंग अस्पताल जाएं. अगले आदेश तक एम्‍स का इमरजेंसी वार्ड बंद रहेगा. माना जा रहा है कि आग के बाद इसे फिर से चालू करने में कई महीनों का वक्‍त लग सकता है. तब तक मरीजों की मुश्किलें बढ़ना तय है.

एम्‍स अस्‍पताल में इमरजेंसी के अलावा बाकी सभी सेवाएं पहले की तरह ही सुचारू रूप से चलती रहेंगी. चाहे ओपीडी में इलाज हो या फिर डॉक्‍टर द्वारा ऑपरेशन के लिए दी गई तारीख. अन्‍य सभी सेवाएं पहले की तर्ज पर ही बरकरार रहेंगी. बता दें कि सोमवार सुबह करीब 11 बजकर 55 मिनट पर एम्‍स अस्‍पताल के इमरजेंसी वार्ड में अचानक आग लग गई थी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई हैं. कड़ी मशक्कत करने के बाद एम्स बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पा लिया गया.

#WATCH | Delhi: Rescue operation underway in AIIMS after a fire broke out in the endoscopy room. 8 fire tenders at the spot pic.twitter.com/HdTQbpuU7f

— ANI (@ANI) August 7, 2023