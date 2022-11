दिल्ली में वायु प्रदूषण थोड़ा कम तो हुआ...लेकिन हवा अब भी जहरीली, AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में

नई दिल्ली: पछुआ हवा चलने से दिल्ली-एनसीआर की हवा में बीते सप्ताह के मुकाबले बहुत सुधार हुआ है. स्मॉग का प्रभाव भी कम हुआ है, लेकिन वायु गुणवत्ता अब भी सेहत के लिए हानिकार बनी हुई है. शनिवार को दिल्ली के आसमान में धुंध की परत छाई रही. दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में 337 पर दर्ज किया गया. दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा की बात करें तो यहां एक्यूआई 220 दर्ज किया गया. वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 298 दर्ज किया गया.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ माना जाता है. दिल्ली में बीते सप्ताह एक्यूआई का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में बना हुआ था. खुले में निकलने पर लोगों को आंखों में जलन, गले में खरास, सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था.

Delhi continues to record an overall Air Quality Index (AQI) under the ‘Very Poor’ category, currently at 337, as a layer of smog persists in the national capital’s sky. pic.twitter.com/hItULrNlF5

