Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा लगातार चौथे दिन ‘खराब’, धुंध की चादर में लिपटी दिखी राजधानी, जानें AQI

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की हवा अब भी दमघोंटू बनी हुई है. दिल्ली में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 249 दर्ज किया गया. इस दौरान दिल्ली में आज सुबह धुंध की परत छाई रही और विजिबिलिटी भी कम हो गई. साथ ही लोगों को सुबह-सुबह ठंड का एहसास हुआ.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा और धुंध की मोटी चादर में राजधानी दिल्ली लिपटी दिखी. इस दौरान लोगों को लाइट ऑन करके गाड़ी चलाते देखा गया और राहगीरों को काफी सावधानी से सड़क पार करते देखा गया. बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई ‘गंभीर’ माना जाता है.

दिल्ली में बुधवार को लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई थी. जिसके शुक्रवार तक ‘बेहद खराब’ श्रेणी में जाने की आशंका है. दिल्ली में बुधवार को एक्यूआई 264 दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 227 था. सोमवार को एक्यूआई 294 और रविवार को 303 दर्ज किया गया था. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों में तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का अनुमान है.

