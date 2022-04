अप्रैल की भी खराब शुरुआतः दिल्ली में मार्च के महीने में प्रदूषण ने तोड़ा 6 साल का रिकॉर्ड

नई दिल्ली. दिल्ली में इस बार मार्च में कई तरह के रिकॉर्ड टूटे. मार्च के महीने में बढ़े तापमान ने शहरवासियों को खासा परेशान किया. पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार मार्च में तापमान ज्यादा रहा. इसके अलावा एयर क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें भी मार्च का महीना सबसे खराब रहा. मार्च में सामान्य से अधिक प्रदूषित दिन देखने को मिले. जानकारी के मुताबिक मार्च में प्रदूषित दिनों की संख्या 15 से 19 गुना तक बढ़ी दिखाई दी.

​विशेषज्ञों के अनुसार मार्च में रही शुष्कता ने सबसे ज्यादा मौसम और हवा पर असर डाला. शुष्कता के कारण ना सिर्फ तापमान में वृद्धि दिखाई दी बल्कि इस कारण हवा में मिट्टी का प्रतिशत भी बढ़ गया. साथ ही दिल्ली के आस पास के इलाकों में चलने वाली धूल भरी हवाओं के कारण भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहा. एनबीटी की एक खबर के अनुसार साल 2016 के बाद 2022 का मार्च सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा. बता दें कि​ पिछले सप्ताह आई वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा प्रदूषित भारत के नई दिल्ली को (85.5) प्रदूषित माना गया है.

