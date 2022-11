घने कोहरे के बीच दिल्ली-NCR की हवा में अब भी जहर; वायु गुणवत्ता लगातार 5वें दिन ‘बेहद खराब’; जानें AQI

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सांसों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि यहां की हवा अब भी जहरीली बनी हुई है. कई पाबंदियों के बावजूद दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है और आज यानी बुधवार को एक बार फिर दिल्ली की हवा बेहद खराब रही. पूर्वानुमान एजेंसी सफर के मुताबिक, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार पांचवें दिन बुधवार सुबह ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. वहीं, मौसम विभाग ने दिन में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है. दिल्ली के साथ-साथ नोएडा-गुरुग्राम की भी बढ़ते प्रदूषण से हालत खराब हो चुकी है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है. नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) वर्तमान में ‘बहुत खराब’ श्रेणी में 371, गुरुग्राम में ‘बहुत खराब’ श्रेणी में 338 और धीरपुर के पास ‘गंभीर’ श्रेणी में 433 पर है. फिलहाल, दिल्ली का समग्र एक्यूआई वर्तमान में ‘बहुत खराब’ श्रेणी में 339 पर है. दिल्ली-एनसीआर में आज भी सुबह कोहरे की मोटी चादर देखी गई, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई और सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखीं.

