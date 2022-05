दिल्ली के कल्याणपुरी में चला MCD का बुलडोजर, AAP विधायक कुलदीप हिरासत में लिए गए

नई दिल्ली: दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर जारी बवाल के बीच आज यानी बुधवार को कल्याणपुरी इलाके में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बुलडोजर से अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाने के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया. उन पर सरकारी काम के दौरान बाधा पहुंचाने का आरोप है. कल्याणपुरी इलालके में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं और हम उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.

AAP MLA Kuldeep Kumar detained during anti-encroachment drive in Delhi’s Kalyanpuri area. “These people have valid documents, we will not them be treated unjustly,” he said pic.twitter.com/bd4KFWPEmN

— ANI (@ANI) May 18, 2022