दिल्ली-पंजाब के बीच हुआ नॉलेज शेयरिंग अग्रीमेंट, अरविंद केजरीवाल ने बताया क्या है यह समझौता

नई दिल्ली: दिल्ली और पंजाब के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक समझौते पर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में दिल्ली और पंजाब के बीच नॉलेज शेयरिंग अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है. इस अग्रीमेंट के जरिए दोनों राज्य शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के मसले पर एक-दूसरे से सीख लेंगे, जानकारियों का आदान-प्रदान करेंगे और अपने-अपने राज्यों में लागू करेंगे. मंगलवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हुए विकास कार्यों से सीख कर पंजाब में विकास किया जाएगा. पंजाब में जो बेहतर काम होंगे, उन्हें सीखकर हम दिल्ली में लागू करेंगे.

अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज दोनों सरकारों ने नॉलेज शेयरिंग अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया. यह भारत के इतिहास में यूनिक घटनाक्रम है कि सरकारें एक-दूसरे से सीखने के लिए समझौता कर रही हैं. 75 सालों में अलग-अलग सरकारों, अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए, मगर कभी नॉलेज शेयरिंग की बात नहीं हुई. अब दिल्ली से सीखकर पंजाब में काम किया जाएगा. पंजाब में भी बहुत से अच्छे काम हुए हैं. उनसे सीख कर दिल्ली सरकार राजधानी में लागू करेगी. हमारा मकसद है कि जब हम एक-दूसरे से सीखकर उसे लागू करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा.

