नई द‍िल्‍ली. पंजाब व‍िधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections) में प्रचंड जीत हास‍िल करने वाली आम आदमी पार्टी अब आगामी द‍िल्‍ली नगर न‍िगम चुनावों (MCD Elections) पर पूरा फोकस बनाए हुए है. इसको लेकर अब द‍िल्‍ली में राजनीत‍ि और तेज हो गई है. हालांक‍ि केंद्र सरकार के हस्‍तक्षेप के बाद उप-राज्‍यपाल अन‍िल बैजल (Anil Baijal) की ओर से राज्‍य चुनाव आयोग को भेजे गए एक प्रस्‍ताव के चलते फ‍िलहाल द‍िल्‍ली नगर न‍िगम चुनावों को टाल द‍िया गया है. इस बीच अब द‍िल्‍ली के उप-राज्‍यपाल को बदले जाने की चर्चाएं भी सत्‍ता के गल‍ियारों में तेज हो गई हैं.

ये भी पढ़ें: MCD चुनाव को लेकर Delhi HC भी हुआ सख्त, चुनाव आयोग से पूछा वीवीपैट वाली EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं

द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करते हुए ल‍िखा है क‍ि क्‍या लक्ष्‍यद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल ( Praful Patel) को द‍िल्‍ली का अगला एलजी बनाया जा रहा है? सीएम के इस ट्वीट के बाद द‍िल्‍ली के राजनीत‍ि में न‍िगम चुनाव को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

Is Mr Praful Patel, Administrator of Lakshdweep, being made the next LG of Delhi?

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 12, 2022