नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली नगर न‍िगम चुनावों (Delhi Municipal Corporation elections) को टाले जाने के फैसले के ख‍िलाफ अब आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्‍ट्रीय संयोजक और द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. अरव‍िंद केजरीवाल ने कहा क‍ि 9 मार्च को राज्‍य चुनाव आयोग की ओर से अचानक एमसीडी चुनावों (MCD Elections 2022) की तारीखों के ऐलान को टाल द‍िया गया. केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से आयोग को एक च‍िट्ठी ल‍िखी क‍ि तीनों न‍िगमों का एकीकरण क‍िया जा रहा है. इस वजह से चुनाव को टाल द‍िया जाए.

उन्‍होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा क‍ि 8 सालों से इन्‍होंने एक नहीं करने की सोची. इसको लेकर कई और सवाल खड़े क‍िए जा रहे हैं. उन्‍होंने कहा क‍ि 272 वार्डों के ल‍िए तीन नगर न‍िगम हैं. चुनाव हो जाने दिए जाएं, बाद में एकीकरण क‍िया जा सकता है. उन्‍होंने कहा कि इस तरह का फैसला देश के ल‍िए अच्‍छा नहीं है. इससे संस्‍थाएं कमजोर होंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से अपील की है क‍ि सरकारें आती जाती रहती हैं. कल आप भी नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे. पार्टी, आप हम, लोग महत्‍वपूर्ण नहीं है. देश महत्‍वपूर्ण हैं. चुनाव टालने से या रद्द करने से जनतंत्र कमजोर होगा. तीनों न‍िगमों को एक करना चाहते हैं तो इसके ल‍िए चुनाव को टालना ठीक नहीं है.

Forcing EC to cancel elections is unprecedented, unconstitutional and bad for democracy. Press Conference | LIVE https://t.co/IPKrtfeJuK

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 11, 2022