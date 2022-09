अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास पर गुजरात के सफाई कर्मचारी के परिवार के साथ किया लंच

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यहां अपने आवास पर गुजरात के एक सफाई कर्मचारी और उनके परिवार की दोपहर के भोजन पर मेजबानी की. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गुजरात के सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी ने अपने परिवार के साथ दिल्ली के एक सरकारी स्कूल और एक अस्पताल का भी दौरा किया.

अधिकारियों ने कहा कि सोलंकी ने केजरीवाल को बी.आर. आंबेडकर की एक तस्वीर भी भेंट की. अहमदाबाद में रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा सफाईकर्मियों के साथ आयोजित ‘टाउन हॉल’ कार्यक्रम के दौरान दलित समुदाय से संबंध रखने वाले सोलंकी ने केजरीवाल को रात के भोजन पर अपने घर आने का न्योता दिया था.

वहीं, केजरीवाल ने सोलंकी और उनके परिवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को कहा था, ‘ कल (सोमवार) मैं सोलंकी जी की अपने दिल्ली स्थित आवास पर मेजबानी करूंगा और उनके साथ दोपहर का भोजन करूंगा. मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया.’

आम आदमी पार्टी ने सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को ट्वीट किया है.

Moment of the day ❤️

CM @ArvindKejriwal welcomes an ordinary Safai Karamchari Harsh Solanki from Gujarat, at his house. pic.twitter.com/HMChsU6OWA

— AAP (@AamAadmiParty) September 26, 2022