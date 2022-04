दिल्ली: गाजीपुर के बाद अब भलस्वा लैंडफिल स्थल पर लगी भीषण आग, गोपाल राय ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली-एनसीआर में आग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. अभी गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने का मामला पूरी तरह से थमा ही नहीं था कि अब दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल स्थल पर भीषण आग लग गई. अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी दिल्ली स्थित भलस्वा लैंडफिल स्थल पर मंगलवार को भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने का काम जारी है. इस आग की वजह से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो चुका है.

अधिकारियों ने बताया कि दमकल विभाग को शाम करीब 5:47 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 10 दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया. अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल 13 दमकल वाहन आग पर काबू पाने में जुटे हैं. इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को भलस्वा लैंडफिल स्थल पर लगी भीषण आग की घटना के संबंध में 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा.

#WATCH | Delhi: Massive fire breaks out at Bhalaswa dump yard; 10 fire tenders present at the spot. Details awaited. pic.twitter.com/H02lv6qseV

— ANI (@ANI) April 26, 2022