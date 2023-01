दिल्ली: महिला मित्र को एयरपोर्ट पहुंचने में हुई देरी, बम की झूठी सूचना देकर रुकवा दी फ्लाइट, आरोपी का बड़ा खुलासा

हाइलाइट्स स्पाइस जेट विमान में सवार थे 182 यात्री, बम की सूचना से मची थी अफरा-तफरी 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस की आईजीआई थाना पुलिस की टीम (IGI Airport Police Station) ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने विमान के उड़ान भरने से ठीक पहले एक विमान में बम होने की झूठी खबर दी थी. दिल्ली पुलिस की आईजीआई थाना पुलिस ने अभिनव प्रकाश नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से दिल्ली के द्वारका जिला का रहने वाला है. आरोपी ने बताया कि उसकी बचपन की महिला मित्र को एयरपोर्ट पहुंचने में देरी हो गई, जिसके बाद उसने झूठा मैसेज किया था. आरोपी ब्रिटिश एयरवेज में ट्रेनी के तौर पर गुड़गांव में काम करता है.

दरअसल, ये मामला 12 जनवरी का है जब शाम के करीब साढ़े 6 बजे दिल्ली से पुणे जाने वाला विमान उड़ान भरने की तैयारी में था. तभी स्पाइस जेट के हेल्पलाइन नंबर पर एक मैसेज आया कि फ्लाइट में बम है. (there is a bomb in flight No SG-8938). इस मैसेज के आने के बाद उस मोबाइल नंबर पर संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया. क्योंकि उस मोबाइल फोन को मैसेज भेजने के बाद बंद कर दिया गया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से सीआईएसएफ ने आईजीआई थाना सहित अन्य सहयोगी एजेंसियों को जानकारी दी.

स्पाइस जेट विमान में सवार थे 182 यात्री

सूचना के बाद अलर्ट होते हुए तत्काल प्रभाव से उस विमान को रोककर सारे यात्रियों को उतारा गया और करीब तीन घंटे तक उस विमान के अंदर-बाहर सहित सारे यात्रियों की जांच-पड़ताल की गई, लेकिन जब कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिला तब उस विमान को रात करीब साढ़े नौ बजे उड़ान भरने का आदेश जारी किया. उस विमान में 182 यात्री सवार थे जो बिना वजह परेशानी और डर के साए में फंसे रहे.

आरोपी ने बताई झूठी कॉल की वजह

विमान में बम होने का फर्जी कॉल करने के आरोप में अभिनव कुमार को गिरफ्तार किया गया है. जब उससे इस मामले में पूछताछ की गई तब उसने बताया की उसका बचपन का दोस्त राकेश उर्फ बंटी और कुणाल सहरावत अपनी दो महिला मित्रों के साथ छुट्टी मनाने सड़क मार्ग से मनाली गया हुआ था. 12 जनवरी की शाम को ही उन दोनों लड़कियों को वापस उसी स्पाइस जेट विमान से पुणे लौटना था, लेकिन आपस में घूमने-फिरने और मौज मस्ती करने के चक्कर में सड़क मार्ग से आने में काफी लेट हो गया. उसके बाद उसकी मदद करने के लिए आपसी बातचीत के बाद दोस्त के लिए एक बड़ी गलती करते हुए अभिनव ने स्पाइस जेट के कस्टमर केयर के मोबाइल नंबर पर विमान में बम होने का फर्जी मैसेज भेज दिया. जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही.

जल्द गिरफ्तार होंगे 2 फरार आरोपी

आईजीआई एयरपोर्ट के डीसीपी रवि कुमार सिंह के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अभिनव प्रकाश के दोनों साथी राकेश उर्फ बंटी और कुणाल सहरावत फिलहाल फरार हैं. उनकी तलाश के लिए हमारी टीम एसीपी वीरेन्द्र मोर, एसएचओ यशपाल सिंह और इंस्पेक्टर वीरेंद्र पखड़े, एसआई प्रेमा राम, एएसआई सुरेश के साथ मिलकर तफ्तीश में जुटी हुई है. जल्द ही उन दोनों फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

