JNU में फिर बवाल, अब दीवारों पर लिखा- ब्राह्मणों भारत छोड़ो; जांच का आदेश देकर बोले VC- यह बर्दाश्त नहीं करेंगे

नई दिल्ली: दिल्ली स्थित जेएनयू यानी जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है. जेएनयू परिसर में स्थित कई इमारतों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए हैं. जेएनयू परिसर को ब्राह्मण विरोधी नारों से विरूपित किए जाने की घटना पर जेएनयू प्रशासन हरकत में आया है और जांच के आदेश दिए गए हैं. जेएनयू के कुलपति ने एसआईएस यानी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा दीवारों और संकाय कक्षों को विकृत करने की घटना को गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है.

दरअसल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर गुरुवार को ब्राह्मण विरोधी नारे लिखकर उसे विरूपित किया गया, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया है. विद्यार्थियों ने दावा किया कि ब्राह्मण और बनिया समुदाय के खिलाफ नारों के साथ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज-द्वितीय की इमारत में तोड़फोड़ की गई. हालांकि, जेएनयू के वीसी ने कुछ अज्ञात तत्वों को इसका जिम्मेदार ठहराया.

Delhi | The Vice-Chancellor has taken serious note of the incident of defacement of walls & faculty rooms by some unknown elements in SIS, JNU. The Dean, School of International Studies & Grievances Committee have been asked to inquire & submit a report to VC at the earliest: JNU pic.twitter.com/5YFvrLWhjc

— ANI (@ANI) December 2, 2022