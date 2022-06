दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में भरभराकर गिरी इमारत, आसपास के मकान खाली करवाए गए

नई दिल्ली. देश की राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में इमारत का एक हिस्सा गिर गया है. इससे मौके पर अफरातफरी मच गई. लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. कहा जा रहा है कि एक संकरी गली में आज सुबह यह हादसा हुआ है, जहां पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिर गया. वहीं, आसपास के मकान खाली करवा दिए गए हैं.

बता दें कि दिल्ली में इन दिनों इमारत गिरने के मामले बढ़ गए हैं. बीते 17 जून को भी पहाड़गंज इलाके में ही एक इमारत गिर गई थी. इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया था. कहा जा रहा था कि इमारत के मलबे में कई लोग फंसे हुए थे. वहीं, सूचना के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली दमकल विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई थी. दमकल विभाग की टीम ने चार लोगों को मलबे से बाहर निकाला था. इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई थी. वहीं, कई लोगों के अभी फंसे होने की आशंका थी.

Delhi | A part of an old building collapsed in a narrow street in Paharganj area, earlier today. No injuries reported. Houses in the vicinity vacated pic.twitter.com/JmMhLnwYr6

— ANI (@ANI) June 30, 2022