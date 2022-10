Big News: दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में गिरी बिल्डिंग, एक बच्ची की मौत, 4 लोगों के दबे होने की आशंका

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली सेंट्रल दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक बिल्डिंग गिर गयी है. मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम दिल्ली के फराश खाना इलाके में एक इमारत जमींदोज हो गयी है. इस घटना के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गयी हैं और राहत बचाव कार्य में जुटी हैं.

दमकल विभाग के मुताबिक शाम करीब साढ़े सात बजे लाहौरी गेट इलाके में एक बिल्डिंग गिरने और उसके मलबे में करीब 10 लोगों के दबे होने की PCR कॉल मिली थी, जिसके बाद मौके पर दमकल की 5 गाड़ियों को भेजा गया. राहत बचाव करते हुए 5 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया. अभी भी मौके पर स्थानीय लोगों, पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटें हैं. घटना के बाद एएनआई ने भी ट्वीट कर 4 लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी दी है.

Delhi | Building collapses near Valmiki mandir near Farshkhana Lahori gate. 4 fire tenders at the spot. More details awaited

— ANI (@ANI) October 9, 2022